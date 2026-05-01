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क्रिकेट

IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल मैच की पहली गेंद पर किन बल्लेबाजों ने छक्का लगाया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 01, 2026, 08:38 PM IST

1.नमन ओझा

नमन ओझा
1

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नमन ओझा ने कोलकाता के ब्रैड हॉग के खिलाफ 2009 में मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया था और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए थे. 
 

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2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली ने 2019 में राजस्थान के वरुण अरोन पर मैच की पहली गेंद पर सिक्स ठोका था और ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए थे. 
 

3.फिल साल्ट

फिल साल्ट
3

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए फिल साल्ट ने मुंबई के नुवान तुषारा पर 2024 में मैच की पहली गेंद पर सिक्स जड़ा था. 
 

4.प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य
4

पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्य ने 2025 में चेन्नई के खलील अहमद पर मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया था. 
 

TRENDING NOW

5.यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल
5

राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने 2026 में दिल्ली के मिचेल स्टार्क पर मैच की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है. जायसवाल ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं.
 

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