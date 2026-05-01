IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

1 . नमन ओझा

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राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नमन ओझा ने कोलकाता के ब्रैड हॉग के खिलाफ 2009 में मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया था और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए थे.

