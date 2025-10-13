Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का भी नाम शामिल

4 . टिम साउदी

4

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम भी लिस्ट में हैं और वो चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 156 पारियों में 98 छक्के ठोके हैं.

