Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का भी नाम शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 13, 2025, 11:17 PM IST
1.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 206 पारियों में 136 छक्के ठोके हैं.
2.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुमल ने 176 पारियों में 107 छक्के ठोके हैं और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट में 137 पारियों में 100 शतक लगाए हैं.
4.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम भी लिस्ट में हैं और वो चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 156 पारियों में 98 छक्के ठोके हैं.
5.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टेस्ट में 182 पारियों में 98 छक्के लगाए हैं.
6.जैक कैलिस
साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने टेस्ट में 280 पारियों में 97 सिक्स अपने नाम किए हैं.
7.वीरेंद्र सहवाग
भारत के वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट की 180 पारियों में कुल 91 छक्के लगाए हैं.
8.ऋषभ पंत
भारत के ऋषभ पंत ने टेस्ट 82 पारियों में अब तक 90 छक्के लगाए हैं और वो 8वें स्थान पर हैं.
9.एंजेलो मैथ्यूज
श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट की 212 पारियों में 90 छक्के अपने नाम किए हैं.
10.रोहित शर्मा
भारत के रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है यानी 10वें पायदान पर है. उन्होंने 116 पारियों में 88 सिक्स जड़े हैं.