Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड

2 . ऋषभ पंत

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ एक छक्का लगाते हुए लिस्ट में दूसरा स्थान काबिज कर लिया है. पंत ने विदेशी सरजमीं पर अब तक 57 छक्के लगाए हैं और साथ ही एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

