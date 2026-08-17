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क्रिकेट

Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ ऋषभ पंत ने अपनी पारी में एक छक्का लगाया था और इस सिक्स से उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आज आपको बताएंगे कि टेस्ट में विदेशी सरजमीं पर अब तक किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2026, 04:19 PM IST

1.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
1

इंग्लैंड टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने विदेशी सरजमीं पर कुल 69 छक्के लगाए हैं. 
 

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2.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
2

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ एक छक्का लगाते हुए लिस्ट में दूसरा स्थान काबिज कर लिया है. पंत ने विदेशी सरजमीं पर अब तक 57 छक्के लगाए हैं और साथ ही एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. 
 

3.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
3

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाजी एडम गिलक्रिस्ट ने विदेशी सरजमीं पर 56 छक्के लगाए हैं और इससे पहले वो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन पंत ने उनकी जगह ले ली है. 
 

4.क्रिस गेल

क्रिस गेल
4

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में 51 छक्के जड़े हैं और चौथे स्थान पर विराजमान है. 
 

TRENDING NOW

5.जैक कैलिस

जैक कैलिस
5

साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने टेस्ट में विदेशी सरजमीं पर कुल 45 छक्के लगाए हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

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