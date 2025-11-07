इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 07, 2025, 01:57 PM IST
1.हर्शल गिब्स
साल 2007 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड के सामने साउथ अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं. उनका नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.युवराज सिंह
भारत के युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.कीरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के एक मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे.
4.जसकरन मल्होत्रा
नेपाल के जसकरन मल्होत्रा 2021 में Papua New Guinea के खिलाफ वनडे मैच के एक ओवर में 6 छक्के ठोके थे.
5.दीपेंद्र सिंह ऐरी
नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2024 में कतर के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.