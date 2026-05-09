IPL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी से भी आगे है ये खिलाड़ी

1 . प्रियांश आर्य

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पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 9 पारियों में 242.37 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.

