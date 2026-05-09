IPL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी से भी आगे है ये खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 10:02 PM IST
1.प्रियांश आर्य
पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 9 पारियों में 242.37 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.
2.वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 की 10 पारियों में 237.65 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.
3.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 210.18 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.
4.फिन एलन
कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ओपनप फिन एलन ने आईपीएल 2026 की 7 पारियों में 205.88 के स्ट्राइक-रेट रन बनाए हैं.
5.रजत पाटीदार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 9 पारियों में 200 के स्ट्राइक-रेट से रन ठोके हैं.