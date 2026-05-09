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IPL 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करने वाले विस्फोटक बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी से भी आगे है ये खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है. ऐसे में आज हम बताएंगे कि आईपीएल 2026 में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 10:02 PM IST

1.प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य
1

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 9 पारियों में 242.37 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं. 
 

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2.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
2

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 की 10 पारियों में 237.65 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं. 
 

3.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
3

सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 210.18 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं. 
 

4.फिन एलन

फिन एलन
4

कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ओपनप फिन एलन ने आईपीएल 2026 की 7 पारियों में 205.88 के स्ट्राइक-रेट रन बनाए हैं.
 

TRENDING NOW

5.रजत पाटीदार

रजत पाटीदार
5

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 9 पारियों में 200 के स्ट्राइक-रेट से रन ठोके हैं.
 

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