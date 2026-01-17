होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 17, 2026, 02:21 PM IST
1.वीरेंद्र सहवाग
पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने होल्कर स्टेडियम में 2 वनडे पारियों में 220 रन बनाए हैं.
2.शुभमन गिल
भारत के कप्तान शुभमन गिल का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर 2 पारियों में 216 रन ठोके हैं.
3.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर 5 पारियों में 205 रन बनाए हैं.
4.युवराज सिंह
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने होल्कर स्टेडियम में 2 वनड पारियों में 181 रन ठोके हैं.
5.डेवोन कॉनवे
न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे ने होल्कर स्टेडियम में 1 वनडे पारी में 138 रन बनाए हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर काबिज हैं.