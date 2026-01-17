FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM Awas: पक्के घर का सपना होगा साकार, यूपी में इस दिन आपके खाते में आ जाएंगे 1 लाख रुपये?

IND vs NZ: होल्कर स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में क्या हुआ था? पूरी बातचीत का चिट्ठा वायरल, आतिशी के वीडियो पर FSL ने क्या बताया

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

HomePhotos

क्रिकेट

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाना है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि इस मैदान पर वनडे में सबसे ज्यादा रन किन बैटर्स ने बनाए हैं. आप यहां ट

मोहम्मद साबिर | Jan 17, 2026, 02:21 PM IST

1.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
1

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने होल्कर स्टेडियम में 2 वनडे पारियों में 220 रन बनाए हैं. 
 

2.शुभमन गिल

शुभमन गिल
2

भारत के कप्तान शुभमन गिल का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर 2 पारियों में 216 रन ठोके हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस मैदान पर 5 पारियों में 205 रन बनाए हैं. 
 

4.युवराज सिंह

युवराज सिंह
4

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने होल्कर स्टेडियम में 2 वनड पारियों में 181 रन ठोके हैं.
 

5.डेवोन कॉनवे

डेवोन कॉनवे
5

न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे ने होल्कर स्टेडियम में 1 वनडे पारी में 138 रन बनाए हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर काबिज हैं.
 

