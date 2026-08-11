Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

5 . विराट कोहली

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम भी लिस्ट में शामिल है. पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए शतक लगाने वाले विराट इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में 1 शतक लगाया हुआ है. हालांकि, पिंक बॉल टेस्ट इतिहास में 28 शतक लगाए गए हैं.

