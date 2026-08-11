Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2026, 07:40 PM IST
1.मार्नस लाबुशेन
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा 4 शतक अपने नाम किए हैं.
2.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पिंक बॉल टेस्ट में अब तक तीन शतक जड़े हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.असद शफीक
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज असद शफीक ने पिंक बॉल टेस्ट में कुल दो शतक अपने नाम किए हैं.
4.दिमुथ करुणारत्ने
श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने पिंक बॉल टेस्ट में अब तक दो शतक जड़े हैं.
5.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम भी लिस्ट में शामिल है. पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए शतक लगाने वाले विराट इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में 1 शतक लगाया हुआ है. हालांकि, पिंक बॉल टेस्ट इतिहास में 28 शतक लगाए गए हैं.