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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज

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एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज

आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी और एसआरएच मैच से 28 मार्च से होगी. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 18, 2026, 08:14 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

आरसीबी के विराट कोहली ने आईपीएल 2016 में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए थे. इसके अलावा 2023 में भी विराट ने दो शतक ठोके थे. 
 

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2.जोस बटलर

जोस बटलर
2

राजस्थान के लिए खेलते हुए जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में 4 शतक अपने नाम किए थे. 
 

3.शुभमन गिल

शुभमन गिल
3

गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में 3 शतक ठोक दिया है. 
 

4.शिखर धवन

शिखर धवन
4

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए शिखर धवन ने आईपीएल 2021 में दो शतक लगाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.केएल राहुल

केएल राहुल
5

लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल ने 2022 में दो शतक लगाए थे और राहुल लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

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