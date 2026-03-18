एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 18, 2026, 08:14 PM IST
1.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहली ने आईपीएल 2016 में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए थे. इसके अलावा 2023 में भी विराट ने दो शतक ठोके थे.
2.जोस बटलर
राजस्थान के लिए खेलते हुए जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में 4 शतक अपने नाम किए थे.
3.शुभमन गिल
गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में 3 शतक ठोक दिया है.
4.शिखर धवन
दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए शिखर धवन ने आईपीएल 2021 में दो शतक लगाए थे.
5.केएल राहुल
लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल ने 2022 में दो शतक लगाए थे और राहुल लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.