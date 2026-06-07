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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

टेस्ट क्रिकेट में फैब 4 का जलवा रहता था. लेकिन विराट कोहली ने संन्यास से लिया और फैब 4 खत्म हो गया है. लेकिन विराट के अलावा सभी खिलाड़ियों का जलवा आज भी बरकरार है. आइए जानते हैं कि टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज कौन से हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 07, 2026, 04:30 PM IST

1.जो रूट

जो रूट
1

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 300 पारियों में अब तक 41 शतक ठोके हैं. 
 

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2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट की 220 पारियों में 37 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

3.केन विलियमसन

केन विलियमसन
3

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलिमयन ने टेस्ट में 195 पारियों में 33 शतक जड़े हैं. 
 

4.उस्मान ख्वाजा

उस्मान ख्वाजा
4

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट की 159 पारियों में अब तक 16 शतक लगाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.टॉम लैथम

टॉम लैथम
5

न्यूजीलैंज के दिग्गज बैटर टॉम लैथम ने टेस्ट की 167 पारियों में अब तक 16 शतक ही अपने नाम किए हैं.  
 

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