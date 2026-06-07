Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 07, 2026, 04:30 PM IST
1.जो रूट
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 300 पारियों में अब तक 41 शतक ठोके हैं.
2.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट की 220 पारियों में 37 शतक अपने नाम किए हैं.
3.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलिमयन ने टेस्ट में 195 पारियों में 33 शतक जड़े हैं.
4.उस्मान ख्वाजा
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट की 159 पारियों में अब तक 16 शतक लगाए हैं.
5.टॉम लैथम
न्यूजीलैंज के दिग्गज बैटर टॉम लैथम ने टेस्ट की 167 पारियों में अब तक 16 शतक ही अपने नाम किए हैं.