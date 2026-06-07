Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

1 . जो रूट

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इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 300 पारियों में अब तक 41 शतक ठोके हैं.

