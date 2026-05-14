T20 क्रिकेट में सबसे तेज 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने तोड़ा कई दिग्गजों का रिकॉर्ड

1 . विराट कोहली

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों को पछाड़ कर नंबर का स्थान हासिल किया है. उन्होंने सिर्फ 409 पारियों में 14000 रन पूरे किए हैं.

