T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2026, 09:50 PM IST
1.कीरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 671 पारियों में 14999 रन बनाए हैं.
2.जोस बटलर
इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट की 495 पारियों में 14890 रन बनाए हैं.
3.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर एलेक्स हेल्स ने टी20 क्रिकेट की 531 पारियों में 14581 रन अपने नाम किए हैं.
4.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट की 455 पारियों में 14562 रन बनाए हैं.
5.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 क्रिकेट की 438 पारियों में 14284 रन ठोके हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट की 413 पारियों में 14218 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं, किंग कोहली ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय भी हैं.
7.जेम्स विन्स
इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेम्स विन्स ने टी20 क्रिकेट की 489 पारियों में 14081 रन अपने नाम किए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं.