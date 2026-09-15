T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

6 . विराट कोहली

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट की 413 पारियों में 14218 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं, किंग कोहली ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय भी हैं.

