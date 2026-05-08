IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 08, 2026, 06:29 PM IST
1.हेनरिक क्लासेन
सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सबसे ज्यादा अर्धशतक ठोके हैं. उन्होंने 11 पारियों में 5 फिफ्टी जड़ी हैं.
2.ईशान किशन
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं.
3.प्रभसिमरन सिंह
पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2026 की 9 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं.
4.श्रेयस अय्यर
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 की 9 पारियों में 4 फिफ्टी लगाई है.
5.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 3 फिफ्टी ठोकी है.