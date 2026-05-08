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IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

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IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

आईपीएल का 19वें सीजन तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. आईपीएल 2026 के अब तक 50 से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 08, 2026, 06:29 PM IST

1.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
1

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सबसे ज्यादा अर्धशतक ठोके हैं. उन्होंने 11 पारियों में 5 फिफ्टी जड़ी हैं. 
 

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2.ईशान किशन

ईशान किशन
2

सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं. 
 

3.प्रभसिमरन सिंह

प्रभसिमरन सिंह
3

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2026 की 9 पारियों में 4 अर्धशतक जड़े हैं. 
 

4.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
4

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 की 9 पारियों में 4 फिफ्टी लगाई है. 
 

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5.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
5

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 3 फिफ्टी ठोकी है. 
 

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