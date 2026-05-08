IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी

1 . हेनरिक क्लासेन

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सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सबसे ज्यादा अर्धशतक ठोके हैं. उन्होंने 11 पारियों में 5 फिफ्टी जड़ी हैं.

