FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सावधान! सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी है लिमिट, इससे आगे बढ़े तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

सावधान! सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की भी है लिमिट, इससे आगे बढ़े तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

76 लाख का कर्ज और 3 बिजनेस फ्लॉप... फिर ऐसे खड़ा किया 143 करोड़ का साम्राज्य

76 लाख का कर्ज और 3 बिजनेस फ्लॉप... फिर ऐसे खड़ा किया 143 करोड़ का साम्राज्य

आसमान से बरसी आग! मास्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला, विमानों की आवाजाही पर लगी रोक

आसमान से बरसी आग! मास्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला, विमानों की आवाजाही पर लगी रोक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने दो छक्के लगाने की टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने टेस्ट में 100 छक्के लगा दिए हैं, जो इससे पहले किसी भी भारतीय नहीं किया है. आइए जानते हैं कि टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के किन भारतीयों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2026, 05:33 PM IST

1.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
1

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 89 पारियों में 100 छक्के ठोक दिए हैं. इतना ही नहीं, पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और इकलौते भारतीय भी हैं. 
 

Advertisement

2.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
2

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में 178 पारियों में 90 छक्के लगाए थे और वो दूसरे स्थान पर विराजमान है. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने 116 पापरियों में 88 छक्के अपने नाम किए हैं. 
 

4.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
4

भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अब तक 135 टेस्ट पारियों में 82 छक्के लगाए हैं और उम्मीद है कि वो भी 100 छक्के पूरे कर सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.एमएस धोनी

एमएस धोनी
5

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने 144 पारियों में 78 छक्के लगाए हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement