Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

1 . ऋषभ पंत

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 89 पारियों में 100 छक्के ठोक दिए हैं. इतना ही नहीं, पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और इकलौते भारतीय भी हैं.

