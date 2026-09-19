तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2026, 07:41 PM IST
1.अभिषेक शर्मा
भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इस लिस्ट में पहला स्थान काबिज कर लिया है. उन्होंने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 229 रन बना दिए.
2.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 223 रन बनाए थे.
3.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 217 रन बनाए थे.
4.हजरतुल्लाह जजई
अफगानिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई ने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए थे.
5.श्रेयस अय्यर
भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने 2021 में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए थे. इसके साथ ही अय्यर 200 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.