तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

1 . अभिषेक शर्मा

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भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इस लिस्ट में पहला स्थान काबिज कर लिया है. उन्होंने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 229 रन बना दिए.

