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विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने विपक्षी टीम के घर में अपना दबदबा बनाया है. ऐसे में आज हम आपको विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2026, 11:53 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 176 पारियों में 8705 रन बनाए हैं. 
 

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2.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
2

टॉप-2 में दोनों ही भारतीय बल्लेबाज  हैं. सचिन के बाद राहुल द्रविड़ का नाम है. राहुल ने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 166 पारियों में 7690 रन अपने नाम किए हैं.
 

3.जो रूट

जो रूट
3

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट लिस्ट में इकलौते एक्टिव बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 145 पारियों में 6327 रन जड़े हैं. 
 

4.जैक कैलिस

जैक कैलिस
4

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस ने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 130 पारियों में 5919 रन ठोके हैं. 
 

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5.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
5

वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी ब्रयान लारा ने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 121 पारियों में 5736 रन अपने नाम किए हैं. 
 

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