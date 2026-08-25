विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

2 . राहुल द्रविड़

2

टॉप-2 में दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हैं. सचिन के बाद राहुल द्रविड़ का नाम है. राहुल ने विदेशी सरजमीं पर टेस्ट की 166 पारियों में 7690 रन अपने नाम किए हैं.

