Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, ऋषभ पंत तोड़ सकते हैं धोनी का रिकॉर्ड

2 . ऋषभ पंत

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक टेस्ट की 89 पारियों में 3662 रन बना लिए हैं और वो जल्द ही धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के बेस्ट विकेटकीपर बन सकते हैं.

