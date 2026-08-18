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Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, ऋषभ पंत तोड़ सकते हैं धोनी का रिकॉर्ड

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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, ऋषभ पंत तोड़ सकते हैं धोनी का रिकॉर्ड

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में वो भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारत के वो 5 विकेटकीपर कौनसे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2026, 10:04 PM IST

1.एमएस धोनी

एमएस धोनी
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पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 144 पारियों में 4876 रन बनाए हैं. 
 

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2.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अब तक टेस्ट की 89 पारियों में 3662 रन बना लिए हैं और वो जल्द ही धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के बेस्ट विकेटकीपर बन सकते हैं. 
 

3.सैयद किरमानी

सैयद किरमानी
3

पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने टेस्ट की 124 पारियों में 2759 रन बनाए हैं और तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.फारूक इंजीनियर

फारूक इंजीनियर
4

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक  इंजीनियर ने भारत के लिए खेलते हुए टेस्ट की 87 पारियों में 2611 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.नयन मोंगिया

नयन मोंगिया
5

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया ने टेस्ट की 68 पारियों में 1442 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

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