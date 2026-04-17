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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्रिकेट की शुरुआत टेस्ट फॉर्मेट से हुई थी और टेस्ट में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 17, 2026, 07:21 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर का नाम फेहरिस्त में पहले स्थान पर है. सचिन ने 329 पारियं में 15921 रन बनाए हैं. 
 

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2.जो रूट

जो रूट
2

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक 298 पारियों में 13943 रन ठोके हैं. रूट सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं. 
 

3.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
3

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 287 पारियों में 13378 रन बनाए हैं. 
 

4.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
4

साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने 280 पारियों में 13289 रन अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
5

भारत के पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट की 286 पारियों में 13288 रन जड़े हैं. इस लिस्ट में द्रविड़ दूसरे भारतीय हैं. 
 

6.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
6

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने टेस्ट की 291 पारियों में 291 पारियों में 12472 रन बनाए हैं. 
 

7.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
7

श्रीलंका पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा ने टेस्ट की 233 पारियों में 12400 रन अपने नाम किए हैं. 
 

8.ब्रायन लारा

ब्रायन लारा
8

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा ने टेस्ट की 232 पारियों में 11953 रन ठोके हैं. 
 

9.शिवनारायण चंद्रपॉल

शिवनारायण चंद्रपॉल
9

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल ने 280 टेस्ट पारियों में 11867 रन बनाए हैं. 
 

10.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
10

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने 252 पारियों में 11814 रन बनाए हैं और लि,्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

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