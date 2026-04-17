Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

2 . जो रूट

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इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अब तक 298 पारियों में 13943 रन ठोके हैं. रूट सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं.

