Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

1 . जो रूट

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इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक 300 पारियों में 13952 रन बनाए हैं. हालांकि, रूट पूरे टेस्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं.

