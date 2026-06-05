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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गजों ने अपना दम दिखाया है और अब कई स्टार खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज कौन हैं

मोहम्मद साबिर | Jun 05, 2026, 11:00 PM IST

1.जो रूट

जो रूट
1

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक 300 पारियों में 13952 रन बनाए हैं. हालांकि, रूट पूरे टेस्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं. 
 

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2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 194 पारियों में 10763 रन बनाए हैं. 
 

3.केन विलियमसन

केन विलियमसन
3

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 194 पारियों में 9497 रन ठोके हैं. 
 

4.बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स
4

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक 218 पारियों में 7228 रन ठोके हैं.
 

TRENDING NOW

5.टॉम लैथम

टॉम लैथम
5

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज टॉम लैथम ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 166 पारियों में 6264 रन बनाए हैं. 
 

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