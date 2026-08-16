Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2026, 07:17 PM IST
1.राहुल द्रविड़
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया में नंबर-3 का जिम्मा काफी सालों तक शानदार प्रदर्शन करते हुए संभाला है. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 207 पारियों में 10524 रन बनाए हैं.
2.चेतेश्वर पुजारा
पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भी नंबर-3 के लिए राहुल के बाद सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 155 पारियों में 6529 रन ठोके हैं.
3.मोहिंदर अमरनाथ
पूर्व भारतीय दिग्गज मोहिंदर अमरनाथ ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 66 पारियों में 2907 रन बनाए हैं.
4.दिलीप वेंगसरकर
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 74 पारियों में 2763 रन अपने नाम किए हैं.
5.अजीत वाडेकर
पूर्व दिग्गज अजीत वाडेकर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 59 पारियों में 1899 रन ठोके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.