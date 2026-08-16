Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

1 . राहुल द्रविड़

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भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया में नंबर-3 का जिम्मा काफी सालों तक शानदार प्रदर्शन करते हुए संभाला है. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 207 पारियों में 10524 रन बनाए हैं.

