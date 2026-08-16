FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के सिर पर रखा इनाम, पकड़ने या मारने पर मिलेंगे इतने हजार डॉलर, महिलाओं को दोगुनी रकम

ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के सिर पर रखा इनाम, पकड़ने या मारने पर मिलेंगे इतने हजार डॉलर, महिलाओं को दोगुनी रकम

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

वंदे मातरम् विवाद: सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, बंकिम बाबू के वंशज ने लिखी चिट्ठी

वंदे मातरम् विवाद: सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, बंकिम बाबू के वंशज ने लिखी चिट्ठी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 के बल्लेबाज की अहम जिम्मेदारी होती है, जो भारत काफी सालों से इसका विकल्प तलाश कर रहा है. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनका नंबर-3 का खिलाड़ी मिल गया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2026, 07:17 PM IST

1.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
1

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया में नंबर-3 का जिम्मा काफी सालों तक शानदार प्रदर्शन करते हुए संभाला है. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 207 पारियों में 10524 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.चेतेश्वर पुजारा

चेतेश्वर पुजारा
2

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भी नंबर-3 के लिए राहुल के बाद सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 155 पारियों में 6529 रन ठोके हैं. 
 

3.मोहिंदर अमरनाथ

मोहिंदर अमरनाथ
3

पूर्व भारतीय दिग्गज मोहिंदर अमरनाथ ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 66 पारियों में 2907 रन बनाए हैं. 
 

4.दिलीप वेंगसरकर

दिलीप वेंगसरकर
4

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 74 पारियों में 2763 रन अपने नाम किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अजीत वाडेकर

अजीत वाडेकर
5

पूर्व दिग्गज अजीत वाडेकर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 59 पारियों में 1899 रन ठोके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement