T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

4 . विराट कोहली

4

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की 117 पारियों में कुल 4188 रन बनाए हैं. हालांकि, विराट चौथे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

