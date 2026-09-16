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T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

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क्रिकेट

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में जोस बटलर ने 44 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, जिसके बाद उन्होंने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि टी20 में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 16, 2026, 11:48 PM IST

1.बाबर आजम

बाबर आजम
1

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं.  
 

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2.जोस बटलर

जोस बटलर
2

इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 148 पारियों में 4292 रन बना लिए हैं और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल की 151 पारियों में 4231 रन बनाए थे और वो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन बटलर ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की 117 पारियों में कुल 4188 रन बनाए हैं. हालांकि, विराट चौथे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
5

आयरलैंड के दिग्गज बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 160 पारियों में 3895 रन बनाए हैं. हालांकि, पॉल ने टॉप-5 में सबसे ज्यादा पारियां भी खेली हैं.
 

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