T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 16, 2026, 11:48 PM IST
1.बाबर आजम
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं.
2.जोस बटलर
इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 148 पारियों में 4292 रन बना लिए हैं और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
3.रोहित शर्मा
भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल की 151 पारियों में 4231 रन बनाए थे और वो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन बटलर ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
4.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की 117 पारियों में कुल 4188 रन बनाए हैं. हालांकि, विराट चौथे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं.
5.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के दिग्गज बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने अब तक टी20 इंटरनेशनल की 160 पारियों में 3895 रन बनाए हैं. हालांकि, पॉल ने टॉप-5 में सबसे ज्यादा पारियां भी खेली हैं.