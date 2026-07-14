ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

2 . विराट कोहली

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रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. उन्होंने अब तक 300 पारियों में 14802 रन बनाए हैं. हालांकि, विराट लिस्ट में सबसे कम पारियों में इतने रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

