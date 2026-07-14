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ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

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ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाल 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं विराट-रोहित

विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भले ही सस्ते में आउट हो गए. लेकिन वनडे क्रिकेट के इतिहास में उन्होंने खूब रन बनाए हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि वनडे इतिहास में किन 10 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. 

मोहम्मद साबिर | Jul 14, 2026, 10:50 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने वनडे क्रिकेट की 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं. 
 

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2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. उन्होंने अब तक 300 पारियों में 14802 रन बनाए हैं. हालांकि, विराट लिस्ट में सबसे कम पारियों में इतने रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 
 

3.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
3

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा ने वनडे क्रिकेट की 380 पारियों में 14234 रन ठोके हैं. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने वनडे क्रिकेट की 365 पारियों में 13704 रन अपने नाम किया है. 
 

TRENDING NOW

5.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
5

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट की 433 पारियों में 13430 रन बनाए हैं. 
 

6.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
6

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने वनडे क्रिकेट की 418 पारियों में 12650 रन ठोके हैं. 
 

7.इंजमाम उल हक

इंजमाम उल हक
7

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने वनडे क्रिकेट की 350 पारियों में 11739 रन बनाए हैं. 
 

8.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
8

भारतीय दिग्गज बल्लेबाड रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में 8वें स्थान पर है. उन्होंने अब तक वनडे की 278 पारियों में 11731 रन बनाए हैं. 
 

9.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
9

साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने वनडे की 314 पारियों में 11579 रन बनाए हैं. 
 

10.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
10

भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वनडे की 300 पारियों में 11363 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

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