ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 03:59 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 340 पारियों में 15310 रन बनाए हैं.
2.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 383 पारियों में बतौर ओपनर 12740 रन बनाए हैं.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे में 274 पारियों में बतौर ओपनर 10179 रन बनाए हैं.
4.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सौरव गांगुली और एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा है. उन्होंने 186 पारियों में अब तक बतौर ओपनर 9219 रन बनाए हैं.
5.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने वनडे में 259 पारियों में बतौर ओपनर 9200 रन बनाए हैं.
6.सौरव गांगुली
भारत के लिए सौरव गांगुली ने वनडे में बतौर ओपनर 236 पारियों में 9146 रन जड़े हैं और लिस्ट में आखिर स्थान पर है.