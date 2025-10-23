FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी

क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल

Chhath Puja 2025: इस दिन है छठ पूजा, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

Online Content पर सरकार की सख्ती! सोशल मीडिया पर करते हैं पोस्ट तो हो जाएं अलर्ट, 15 नवंबर से बदलने वाले हैं ये नियम

IND vs AUS 2nd ODI Highlights: शुभमन के लिए 'अशुभ' साबित हुई पहली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर जीती सीरीज

Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा

मुंबई पुलिस की बदौलत दाऊद का गुर्गा दुबई से आया भारत, ₹250 करोड़ के ड्रग केस में था वॉन्‍टेड 

ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

Bihar Election 2025: दीघा सीट पर महिला वोटर्स बनेंगी ‘किंगमेकर’, क्या भाजपा के गढ़ में मचेगी हलचल? समझें समीकरण

Bill Gates की होगी एकता कपूर में शो में एंट्री, गंभीर मुद्दे पर 'तुलसी' से होगी खास बातचीत

ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड वनडे में रोहित शर्मा ने दमदार पारी खेली और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आज हम आपको बताएंगे कि बतौर ओपनर किन प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 03:59 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 340 पारियों में 15310 रन बनाए हैं. 
 

2.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
2

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 383 पारियों में बतौर ओपनर 12740 रन बनाए हैं. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने वनडे में 274 पारियों में बतौर ओपनर 10179 रन बनाए हैं.
 

4.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
4

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सौरव गांगुली और एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा है. उन्होंने 186 पारियों में अब तक बतौर ओपनर 9219 रन बनाए हैं. 
 

5.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
5

ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने वनडे में 259 पारियों में बतौर ओपनर 9200 रन बनाए हैं. 
 

6.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
6

भारत के लिए सौरव गांगुली ने वनडे में बतौर ओपनर 236 पारियों में 9146 रन जड़े हैं और लिस्ट में आखिर स्थान पर है.
 

