IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप

1 . वैभव सूर्यवंशी

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राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बना दिए हैं. हालांकि, वैभव और दूसरे स्थान के बल्लेबाज में करीब 50 रनों का गैप है.

