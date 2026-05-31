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IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 में कई बल्लेबाजों ने खूब तगड़ी बल्लेबाजी की है. लेकिन राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल 2026 में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां ऑरेंज कैप लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | May 31, 2026, 08:30 PM IST

1.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
1

राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बना दिए हैं. हालांकि, वैभव और दूसरे स्थान के बल्लेबाज में करीब 50 रनों का गैप है. 
 

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2.शुभमन गिल

शुभमन गिल
2

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 की 16 पारियों में 732 रन ठोके हैं और दूसरे स्थान पर विराजमान है. 
 

3.साई सुदर्शन

साई सुदर्शन
3

गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने आईपीएल 2026 की 17 पारियों में 722 रन ठोके हैं. 
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बैटर विराट कोहली ने आईपीएल 2026 की 16 पारियों में 675 रन बनाए हैं. 
 

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5.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
5

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2026 की 15 पारियों में 602 रन बनाए हैं. 
 

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