IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 20, 2026, 10:15 PM IST
1.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 41 पारियों में 2261 रन बनाए हैं. इसके साथ ही विराट वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.
2.रोहित शर्मा
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 पारियों में 1613 रन अपने नाम किए हैं.
3.सचिन तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे पायदान पर है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 39 पारियों में 1573 रन ठोके हैं.
4.डेसमंड हेन्स
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज डेसमंड हेन्स ने भारत के खिलाफ 36 पारियों में 1357 रन बनाए हैं.
5.राहुल द्रविड़
पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 38 पारियों में 1348 रन जड़े हैं.