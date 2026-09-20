IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

1 . विराट कोहली

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 41 पारियों में 2261 रन बनाए हैं. इसके साथ ही विराट वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

