Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

1 . वसीम जाफर

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पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. भारतीय घरेलू क्रिकेट में वसीम ने तमाम रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनका टूटना काफी मुश्किल लग रहा है. हालांकि, दलीप ट्रॉफी के इतिहास में वसीम जाफर ने 54 पारियों में 2545 रन ठोके हैं.

