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क्रिकेट

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

दलीप ट्रॉफी 2026 अपने अंत की और तेजी से बढ़ रहा है और अब इसका फाइनल मुकाबला खेला जाना बाकी है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2026, 10:23 PM IST

1.वसीम जाफर

वसीम जाफर
1

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. भारतीय घरेलू क्रिकेट में वसीम ने तमाम रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनका टूटना काफी मुश्किल लग रहा है.  हालांकि, दलीप ट्रॉफी के इतिहास में वसीम जाफर ने 54 पारियों में 2545 रन ठोके हैं. 
 

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2.विक्रम राठौर

विक्रम राठौर
2

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विक्रम राठौर ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 45 पारियों में 2265 रन अपने नाम किए हैं. विक्रम ने भारतीय नेशनल टीम की कोचिंग भी की हुई है.
 

3.अंशुमान गायकवाड़

अंशुमान गायकवाड़
3

पूर्व बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 42 पारियों में 2004 रन बनाए हैं. अंशुमन लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं. 
 

4.अजय शर्मा

अजय शर्मा
4

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अजय शर्मा ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 37 पारियों में 1961 रन अपने नाम किए हैं. हालांकि, अजय 2000 रन पूरे करने से 39 रन पीछे रह गए थे. 
 

TRENDING NOW

5.आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा
5

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 43 पारियों में 1918 रन ठोके हैं.  
 

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