ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 08, 2026, 11:35 PM IST
1.रोहित शर्मा
भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है और उनके इस रिकॉर्ड का टूटना असंभव माना जा रहा है. रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों पारी खेली थी.
2.मार्टिन गप्टिल
3.वीरेंद्र सहवाग
पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में 219 रनों की दमदार पारी खेली थी और सहवाग तीसरे स्थान पर है.
4.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में वनडे की एक पारी में 215 रन ठोक दिए थे.
5.फखर जमन
पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमन का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में नाबाद 210 रन बनाए थे.