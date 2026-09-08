ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

1 . रोहित शर्मा

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भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है और उनके इस रिकॉर्ड का टूटना असंभव माना जा रहा है. रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों पारी खेली थी.

