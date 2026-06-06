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Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज आए हैं, जिन्होंने बतौर ओपनर्स ढेरों शतक बनाए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि अब तक किन बल्लेबाजों ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक ठोके हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 06, 2026, 11:34 PM IST

1.सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर
1

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं. उन्होंने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 33 सेंचुरी लगाई है. 
 

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2.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
2

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 31 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

3.मैथ्यू हेडन

मैथ्यू हेडन
3

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडन ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 30 शतक बतौर ओपनर ठोके हैं. 
 

4.ग्रीम स्मिथ

ग्रीम स्मिथ
4

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने बतौर ओपनर कुल 27 शतक जड़े हैं. 
 

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5.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
5

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बैटर डेविड वॉर्नर ने बतौर ओपनर 26 शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
 

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