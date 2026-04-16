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IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री

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IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री

आईपीएल 2026 में एमआई और पीबीकेएस के बीच मैच खेला जा रहा है, जिसमें एमआई के बल्लेबाजी क्विंटन डिकॉक ने शतक ठोक दिया है. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल में अब अलग-अलग टीमों के लिए शतक किन खिलाड़ियों ने ठोके हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 09:41 PM IST

1.केएल राहुल

केएल राहुल
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दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे केएल राहुल ने सबसे ज्यादा तीन टीमों के लिए शतक लगाया है. उन्होंने पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए शतक लगाया है. 
 

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2.संजू सैमसन

संजू सैमसन
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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे संजू सैमसन ने दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और सीएसके तीन टीमों लिए शतक ठोका हुआ है. 
 

3.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
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मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे क्विंटन डिकॉक ने दिल्ली डेयरडेविल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और एमआई तीन टीमों के लिए ही शतक लगाया है. 
 

4.पंजाब के खिलाफ ठोका शतक

पंजाब के खिलाफ ठोका शतक
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पंजाब किंग्स के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने एमआई के लिए आईपीएल में दूसरे बड़ा स्कोर बना लिया है. इतना ही नहीं डिकॉक ने टी20 क्रिकेट में 9 शतक भी पूरे कर लिए हैं. 
 

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