IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री

4 . पंजाब के खिलाफ ठोका शतक

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पंजाब किंग्स के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने 60 गेंदों में 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 112 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने एमआई के लिए आईपीएल में दूसरे बड़ा स्कोर बना लिया है. इतना ही नहीं डिकॉक ने टी20 क्रिकेट में 9 शतक भी पूरे कर लिए हैं.

