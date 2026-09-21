IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

1 . विराट कोहली

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भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 9 शतक बनाए हैं.

