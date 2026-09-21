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IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

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क्रिकेट

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर से खेला जाना है, लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 21, 2026, 10:47 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 9 शतक बनाए हैं.
 

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2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
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पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 39 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं.
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
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वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 4 शतक ही अपने नाम किए हैं. 
 

4.गॉर्डन ग्रीनिज

गॉर्डन ग्रीनिज
4

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज ने भारत के खिलाप वनडे की 23 पारियों में 3 शतक ठोके हैं और लिस्ट में इकलौते वेस्टइंडीजी खिलाड़ी हैं. 
 

TRENDING NOW

5.शाई होप

शाई होप
5

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 25 पारियों में 3 शतक बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे एक्टिव प्लेयर हैं.  
 

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