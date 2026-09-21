IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 21, 2026, 10:47 PM IST
1.विराट कोहली
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 9 शतक बनाए हैं.
2.सचिन तेंदुलकर
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 39 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए हैं.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 4 शतक ही अपने नाम किए हैं.
4.गॉर्डन ग्रीनिज
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज ने भारत के खिलाप वनडे की 23 पारियों में 3 शतक ठोके हैं और लिस्ट में इकलौते वेस्टइंडीजी खिलाड़ी हैं.
5.शाई होप
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे की 25 पारियों में 3 शतक बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे एक्टिव प्लेयर हैं.