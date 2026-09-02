Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2026, 11:42 PM IST
1.अंशुमान गायकवाड़
वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए अंशुमान गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 42 पारियों में 9 सेंचुरी लगाई थे.
2.दिलीप वेंगसरकर
वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिलीप वेंगसरकर ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 25 पारियों में 8 शतक अपने नाम किए थे.
3.श्रीधरन श्रीराम
साउथ जोन के लिए खेलते हुए दिग्गज बल्लेबाज श्रीधरन श्रीराम ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 32 पारियों में 8 शतक ठोके थे.
4.वसीम जाफर
वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 54 पारियों में 8 सेंचुरी लगाई थी.
5.प्रवीण आमरे
ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिग्गद बैटर प्रवीण आमरे ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 22 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए थे.