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Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

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Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच 6 सितंबर से खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2026, 11:42 PM IST

1.अंशुमान गायकवाड़

अंशुमान गायकवाड़
1

वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए अंशुमान गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 42 पारियों में 9 सेंचुरी लगाई थे.
 

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2.दिलीप वेंगसरकर

दिलीप वेंगसरकर
2

वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिलीप वेंगसरकर ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 25 पारियों में 8 शतक अपने नाम किए थे. 
 

3.श्रीधरन श्रीराम

श्रीधरन श्रीराम
3

साउथ जोन के लिए खेलते हुए दिग्गज बल्लेबाज श्रीधरन श्रीराम ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 32 पारियों में 8 शतक ठोके थे. 
 

4.वसीम जाफर

वसीम जाफर
4

वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 54 पारियों में 8 सेंचुरी लगाई थी. 
 

TRENDING NOW

5.प्रवीण आमरे

प्रवीण आमरे
5

ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए दिग्गद बैटर प्रवीण आमरे ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास की 22 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए थे.
 

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