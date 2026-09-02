Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

1 . अंशुमान गायकवाड़

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वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए अंशुमान गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने 42 पारियों में 9 सेंचुरी लगाई थे.

