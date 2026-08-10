इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल

1 . विराट कोहली

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. विराट ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. वहीं, विराट ने अब तक टीम की जीत में सबसे ज्यादा 59 शतक लगाए हैं.

