एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड

1 . वैभव सूर्यवंशी

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राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है और पहले पायदान पर जगह बना ली है. वैभव ने आईपीएल 2026 में अब तक 65 छक्के ठोक दिए हैं.

