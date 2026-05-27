एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 08:10 PM IST
1.वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है और पहले पायदान पर जगह बना ली है. वैभव ने आईपीएल 2026 में अब तक 65 छक्के ठोक दिए हैं.
2.क्रिस गेल
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 सीजन में 59 सिक्स लगाए थे और 14 सालों से पहले पायदान पर थे. लेकिन अब वो दूसरे स्थान पर चले गए हैं.
3.आंद्रे रसेल
कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2019 सीजन में 52 छक्के लगाए थे.
4.क्रिस गेल
क्रिस गेल का नाम लिस्ट में दो बार है. गेल ने आईपीएल 2013 में 51 छक्के ठोक दिए थे. लिस्ट में सिर्फ 4 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा सिक्स ठोके हैं.
5.जोस बटलर
गुजरात टाइटंस के जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में पूरे सीजन कुल 45 सिक्स अपने नाम किए थे.