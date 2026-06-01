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IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी

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IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 फाइनल में सिर्फ 25 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी थी और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है. उन्होंने आईपीएल फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया है. 

मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 07:55 PM IST

1.सुरेश रैना

सुरेश रैना
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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुए सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने एमआई के खिलाफ आईपीएल 2010 फाइनल में 24 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था. 
 

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2.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
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सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल 2016 फाइनल में 24 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी. 
 

3.वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर
3

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2024 फाइनल में सनराइदर्स हैदराबाद के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था. 
 

4.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
4

मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल 2015 फाइनल में 25 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी थी. 
 

TRENDING NOW

5.क्रिस गेल

क्रिस गेल
5

आरसीबी के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने आईपीएल 2016 फाइनल में हैदराबाद के खिलाफ 25 गेंदों में पचासा लगा दिया था. 
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

आरसीबी के विराट कोहसी ने आईपीएल 2026 फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 25 गेंदों में फिफ्टी लगा दी है. 
 

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