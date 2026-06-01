IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी

1 . सुरेश रैना

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चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुए सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने एमआई के खिलाफ आईपीएल 2010 फाइनल में 24 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था.

