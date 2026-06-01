IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 01, 2026, 07:55 PM IST
1.सुरेश रैना
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हुए सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने एमआई के खिलाफ आईपीएल 2010 फाइनल में 24 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था.
2.डेविड वॉर्नर
सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल 2016 फाइनल में 24 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.
3.वेंकटेश अय्यर
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2024 फाइनल में सनराइदर्स हैदराबाद के खिलाफ 24 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था.
4.रोहित शर्मा
मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल 2015 फाइनल में 25 गेंदों में फिफ्टी जड़ दी थी.
5.क्रिस गेल
आरसीबी के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने आईपीएल 2016 फाइनल में हैदराबाद के खिलाफ 25 गेंदों में पचासा लगा दिया था.
6.विराट कोहली
आरसीबी के विराट कोहसी ने आईपीएल 2026 फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 25 गेंदों में फिफ्टी लगा दी है.