T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2026, 08:08 PM IST
1.फिन एलन
न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 3386 गेंदों में 6000 पूरे किए हैं.
2.अभिषेक शर्मा
भारतीय विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 3420 गेंदों में 6000 रन पूरे किए हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
3.आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने टी20 में 3550 गेंदों में ये कारनामा किया था, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है.
4.टिम डेविड
ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक फिनिशर टिम डेविड ने टी20 क्रिकेट में 3681 गेंदों में 6000 रन पूरे करना का रिकॉर्ड बनाया है.
5.फिल साल्ट
इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर फिल साल्ट ने टी20 क्रिकेट में 3857 गेंदों में ये कारानामा अपने नाम किया है. हालांकि, इंग्लैंड के विल जैक्स ने भी इतनी ही गेंदों में 6000 रन बनाए हैं.