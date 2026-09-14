T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

5 . फिल साल्ट

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इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर फिल साल्ट ने टी20 क्रिकेट में 3857 गेंदों में ये कारानामा अपने नाम किया है. हालांकि, इंग्लैंड के विल जैक्स ने भी इतनी ही गेंदों में 6000 रन बनाए हैं.

