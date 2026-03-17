IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी का बोलबाला

2 . वैभव सूर्यवंशी

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वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2025 में सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था और लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

