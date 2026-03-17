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IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी का बोलबाला

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे तेज शतक लगाया है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 17, 2026, 09:25 PM IST

1.क्रिस गेल

क्रिस गेल
1

आरसीबी के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

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2.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
2

वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2025 में सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था और लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. 
 

3.यूसुफ पठान

यूसुफ पठान
3

राजस्थान के लिए खेलते हुए यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2010 में 37 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

4.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
4

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए हेनरिक क्लासेन ने कोलकाता के खिलाफ 2025 में 37 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

TRENDING NOW

5.डेविड मिलर

डेविड मिलर
5

पंजाब के लिए खेलते हुए डेविड मिलर ने आरसीबी के खिलाफ 2013 में 38 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

6.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
6

हैदराबाद के लिए खेलते हुए ट्रेविस हेड ने आरसीबी के खिलाफ 2024 में 39 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
 

7.प्रियांश आर्य

प्रियांश आर्य
7

पंजाब के लिए खेलते हुए प्रियांश आर्य ने चेन्नई के खिलाफ 2025 में 39 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

8.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
8

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने पंजाब के खिलाफ 2025 में 40 गेंदों में शतक जड़ा था. 
 

9.विल जैक्स

विल जैक्स
9

आरसीबी के लिए खेलते हुए विल जैक्स ने गुजरात के खिलाफ 2024 में 41 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

10.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
10

एडम गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए मुंबई के खिलाफ 2008 में 42 गेंदों में शतक लगा दिया था. 
 

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