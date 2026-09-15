ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

3 . विराट कोहली

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भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे में 136 पारियें में 6000 रन पूरे किए थे और वो दूसरे स्थान पर थे. लेकिन कुछ समय पहले बाबर ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर दूसरा स्थान अपने नाम कर लिया था.

