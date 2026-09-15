ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2026, 11:16 PM IST
1.हाशिम अमला
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है.उन्होंने सिर्फ 123 पारियों में 6000 रन पूरे कर लिए थे.
2.बाबर आजम
पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट की 123 पारियों में ही 6000 रन पूरे किए थे और साथ ही विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.
3.विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे में 136 पारियें में 6000 रन पूरे किए थे और वो दूसरे स्थान पर थे. लेकिन कुछ समय पहले बाबर ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर दूसरा स्थान अपने नाम कर लिया था.
4.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के दिग्गज बैटर केन विलियमसन ने वनडे क्रिकेट में 139 पारियों में 6000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है.
5.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वॉर्नर का नाम लिस्ट में 5वें पायदान पर है. उन्होंने 139 पारियों में ही 6000 रन पूरे किए थे.