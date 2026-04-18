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IPL में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB के दो खिलाड़ी

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IPL में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB के दो खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Apr 18, 2026, 06:33 PM IST

1.आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल
1

कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व खिलाड़ी आंद्रे रसेल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल में सिर्फ 545 गेंदों में 1000 रन पूरे कर लिए थे.
 

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2.टिम डेविड

टिम डेविड
2

यल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टिम डेविड ने ट्रेविस हेड से लेकर फिल साल्ट सभी खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. डेविड ने 560 गेंदों में 1000 आईपीएल रन पूरे किए हैं. 
 

3.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
3

सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने आईपीएल में 575 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे.
 

4.फिल साल्ट

फिल साल्ट
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फिल साल्ट ने आईपीएल में 575 गेंदों में ही 1000 रन पूरे किए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
5

सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल में 594 गेंदों में 1000 रन बनाए थे. 
 

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