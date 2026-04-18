IPL में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB के दो खिलाड़ी

2 . टिम डेविड

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यल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टिम डेविड ने ट्रेविस हेड से लेकर फिल साल्ट सभी खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. डेविड ने 560 गेंदों में 1000 आईपीएल रन पूरे किए हैं.

