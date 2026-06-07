Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

1 . सचिन तेंदुलकर

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क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 329 पारियों में 119 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया है.

