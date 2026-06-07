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क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. टेस्ट के ज्यादातर रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल ही रहता है. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर किन बल्लेबाजों ने बनाया है.

मोहम्मद साबिर | Jun 07, 2026, 04:35 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टेस्ट की 329 पारियों में 119 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया है.  
 

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2.जो रूट

जो रूट
2

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट की 300 पारियों में अब तक 107 बार फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया है.
 

3.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
3

साउथ अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने टेस्ट की 280 पारियों में 103 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया हुआ है. 
 

4.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टेस्ट की 287 पारियों में 103 बार 50+ स्कोर किया है.
 

TRENDING NOW

5.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
5

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट की 286 पारियों में 99 बार 50+ अपने नाम किया है.
 

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