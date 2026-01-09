विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 09, 2026, 05:32 PM IST
1.एन जगदीशन
तमिलनाडू के एन जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 में 8 पारियों में 830 रन बनाए हैं.
2.पृथ्वी शॉ
मुंबई के पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में 8 पारियों में 827 रन बना डाले थे.
3.करुण नायर
विदर्भ के करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में 8 पारियों में 779 रन बनाए हैं.
4.देवदत्त पडिक्कल
कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में 7 पारियों में 737 रन ठोके थे.
5.मयंक अग्रवाल
कर्नाटक के मयंक अग्रवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में 8 पारियों में 723 रन बनाए थे.