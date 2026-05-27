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IPL Final में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर किंग कोहली

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबले खेले जा रहे हैं और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल फाइनल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 05:12 PM IST

1.सुरेश रैना

सुरेश रैना
1

चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा 249 रन बनाए हैं. 
 

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2.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
2

पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आईपीएल फाइनल में कुल 236 रन बनाए हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने आईपीएल फाइनल में अब तक 183 रन बनाए हैं. 
 

4.मुरली विजय

मुरली विजय
4

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मुरली विजय ने आईपीएल फाइनल में कुल 181 रन ठोके हैं. 
 

TRENDING NOW

5.एमएस धोनी

एमएस धोनी
5

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल फाइनल में 180 रन अपने नाम किए हैं. 
 

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