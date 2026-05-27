IPL Final में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर किंग कोहली

1 . सुरेश रैना

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चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा 249 रन बनाए हैं.

