IPL Final में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर किंग कोहली

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 27, 2026, 05:12 PM IST
1.सुरेश रैना
चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने आईपीएल फाइनल में सबसे ज्यादा 249 रन बनाए हैं.
2.शेन वॉटसन
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आईपीएल फाइनल में कुल 236 रन बनाए हैं.
3.रोहित शर्मा
मुंबई इंडियंस के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने आईपीएल फाइनल में अब तक 183 रन बनाए हैं.
4.मुरली विजय
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मुरली विजय ने आईपीएल फाइनल में कुल 181 रन ठोके हैं.
5.एमएस धोनी
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल फाइनल में 180 रन अपने नाम किए हैं.