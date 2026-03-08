FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन ने सुनाई दर्दनाक दास्तां

Acidity Pill: जरूरत से ज्यादा लेते हैं एसिडिटी की दवा? किडनी खराब होने में नहीं लगेगी देर! डॉक्टर ने दी ये सलाह

जयपुर के अमित पाबूवाल ने बनाई है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जानिए क्या है पूरी कह

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक किन बल्लेबाजों ने शतक लगाया है. अब तक सिर्फ 4 बल्लेबाज ही ऐसा कर पाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 08, 2026, 05:14 PM IST

1.कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो
1

न्यूजीलैंड के पूर्व कॉलिन मुनरो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. मुनरो भारत-न्यूजीलैंड टी20 में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2017 में 58 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली थी. 
 

2.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
2

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में 51 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. 
 

3.शुभमन गिल

शुभमन गिल
3

युवा भारतीय शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 फरवरी 2023 को 63 गेंदों में नाबाद 126 रन बनाए थे. 
 

4.ईशान किशन

ईशान किशन
4

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 2026 में ही 43 गेंदों में 103 रनों की पारी ताबड़तोड़ पारी खेली थी. 
 

5.आज होगा फाइनल

आज होगा फाइनल
5

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी रविवार 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 
 

