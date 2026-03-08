IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 08, 2026, 05:14 PM IST
1.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के पूर्व कॉलिन मुनरो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. मुनरो भारत-न्यूजीलैंड टी20 में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2017 में 58 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली थी.
2.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में 51 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.
3.शुभमन गिल
युवा भारतीय शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 फरवरी 2023 को 63 गेंदों में नाबाद 126 रन बनाए थे.
4.ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 2026 में ही 43 गेंदों में 103 रनों की पारी ताबड़तोड़ पारी खेली थी.
5.आज होगा फाइनल
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी रविवार 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.