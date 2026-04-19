IPL में अपने जन्मदिन पर 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, इस भारतीय खिलाड़ी ने दो बार किया कारनामा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 19, 2026, 05:10 PM IST
1.डेविड वॉर्नर
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2020 में 34 गेंदो में 66 रनों की पारी खेली थी.
2.केएल राहुल
पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 51 गेंदों में 66 रन बनाए थे.
3.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए 34 गेंदों में 51 रन बनाए थे. राहुल इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है.
4.माइक हसी
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए आईपीएल 2012 में 43 गेंदों में 54 रन बनाए थे. आईपीएल के इतिहास में 4 ही बल्लेबाजों ने अपने जन्मदिन पर 50 प्लस स्कोर बनाया है.