IPL में अपने जन्मदिन पर 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, इस भारतीय खिलाड़ी ने दो बार किया कारनामा

3 . केएल राहुल

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दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए 34 गेंदों में 51 रन बनाए थे. राहुल इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है.

