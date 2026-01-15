FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs USA U19 Highlights: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएसए को 6 विकेट से दी मात

IND vs USA U19 Highlights: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, पहले मैच में यूएसए को 6 विकेट से दी मात

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन? जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन? जो बनेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट

'खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो...', चूड़ा-दही पार्टी में जब सिंगर पर भड़क गए तेज प्रताप यादव, लोग करने लगे तारीफ

'खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो...', चूड़ा-दही पार्टी में जब सिंगर पर भड़क गए तेज प्रताप यादव, लोग करने लगे तारीफ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी

होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी

1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

HomePhotos

क्रिकेट

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

साल 2026 का आगाज हुए आज 15 दिन पूरे हो गए हैं. इस दौरान क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक भी लग गए हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल पहला शतक किसने लगाया है. लिस्ट में एक भारतीय बल्लेबाज का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 06:09 PM IST

1.जो रूट (टेस्ट)

जो रूट (टेस्ट)
1

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इस साल 2026 का पहला टेस्ट शतक लगाया है. उन्होंने 5 जनवरी को एशेज सीरीज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोका था. उन्होंने 160 रनों की पारी खेली थी. 
 

Advertisement

2.केएल राहुल (वनडे)

केएल राहुल (वनडे)
2

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 14 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोका था और इस फॉर्मेट में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे. हालांकि इसी मैच में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने भी शतक जड़ दिया था. 
 

3.कुसल मेंडिस (टी20 इंटरनेशनल)

कुसल मेंडिस (टी20 इंटरनेशनल)
3

श्रीलंका के कुसल मेंडिल ने इस साल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहला शतक लगाया था. उन्होंने 7 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा किया था. 
 

4.साल 2026 में अब तक कितने शतक लगे हैं?

साल 2026 में अब तक कितने शतक लगे हैं?
4

इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 जनवरी तक इस साल अब तक 7 शतक लगे हैं. हालांकि सबसे ज्यादा 4 शतक टेस्ट में लगे हैं. उसके बाद वनडे में दो शतक और टी20आई में एक शतक लगा है. 
 

TRENDING NOW

5.किन बल्लेबाजों ने लगाए शतक?

किन बल्लेबाजों ने लगाए शतक?
5

इस साल अब तक टेस्ट में जो रूट, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और जेकॉब बेथेल ने शतक लगाया है. वनडे में केएल राहुल और डेरिल मिशेल ने शतक लगाया है, जबकि टी20 में कुसल मेंडिस ने शतक ठोका था. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
MORE
Advertisement