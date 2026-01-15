टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 06:09 PM IST
1.जो रूट (टेस्ट)
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इस साल 2026 का पहला टेस्ट शतक लगाया है. उन्होंने 5 जनवरी को एशेज सीरीज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोका था. उन्होंने 160 रनों की पारी खेली थी.
2.केएल राहुल (वनडे)
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 14 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोका था और इस फॉर्मेट में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे. हालांकि इसी मैच में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने भी शतक जड़ दिया था.
3.कुसल मेंडिस (टी20 इंटरनेशनल)
श्रीलंका के कुसल मेंडिल ने इस साल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहला शतक लगाया था. उन्होंने 7 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा किया था.
4.साल 2026 में अब तक कितने शतक लगे हैं?
इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 जनवरी तक इस साल अब तक 7 शतक लगे हैं. हालांकि सबसे ज्यादा 4 शतक टेस्ट में लगे हैं. उसके बाद वनडे में दो शतक और टी20आई में एक शतक लगा है.
5.किन बल्लेबाजों ने लगाए शतक?
इस साल अब तक टेस्ट में जो रूट, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और जेकॉब बेथेल ने शतक लगाया है. वनडे में केएल राहुल और डेरिल मिशेल ने शतक लगाया है, जबकि टी20 में कुसल मेंडिस ने शतक ठोका था.