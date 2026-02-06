U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर मनोज बाजपेयी का पोस्ट, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, किसी समुदाय के बारे में बयान मकसद नहीं, मैं किरदार-कहानी के जरिए फिल्म में आता हूं, फिल्म कमजोर इंसान की कहानी है. | दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हरियाणा भवन में भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा जारी, 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र | U19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला. भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का लक्ष्य दिया, वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की पारी खेली, भारत का स्कोर- 411/9 (50 ओवर), | यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान हमें अपने देश को बचाना होगा, गांवों से हो रहे पलायन को रोकना होगा.
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 04:44 PM IST
1.विल मलाजजुक
ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजजुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 2026 में ही जापान के खिलाफ 51 गेंदों में शतक लगाया है.
2.वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ही 55 गेंदों में शतक ठोका है.
3.कासिम अकरम
पाकिस्तान के कासिम अकरम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
4.बेन मेयस
इंग्लैंड के बेन मेयस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 65 गेंदों में शतक लगाया है.
5.राज बावा
भारत के राज बावा ने उगांडा के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में 69 गेंदों में शतक ठोका था और लिस्ट में आखिरी स्थान पर विराजमान हो गए हैं.