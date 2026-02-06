U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

1 . विल मलाजजुक

ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजजुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 2026 में ही जापान के खिलाफ 51 गेंदों में शतक लगाया है.

