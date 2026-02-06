FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर मनोज बाजपेयी का पोस्ट, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, किसी समुदाय के बारे में बयान मकसद नहीं, मैं किरदार-कहानी के जरिए फिल्म में आता हूं, फिल्म कमजोर इंसान की कहानी है. | दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हरियाणा भवन में भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा जारी, 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र | U19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला. भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का लक्ष्य दिया, वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की पारी खेली, भारत का स्कोर- 411/9 (50 ओवर), | यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान हमें अपने देश को बचाना होगा, गांवों से हो रहे पलायन को रोकना होगा.

Zee Real Heroes Award 2026 में करीना कपूर ने की निजी जिंदगी पर खुली बातचीत, ड्रीम रोल को लेकर दिया साफ संदेश

'अब कदम उठाना जरूरी'... Zee Real Heroes Award 2026 के मंच पर गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या पर बोले सोनू सूद

यूपी में SIR अभियान को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी, जानिए नई तारीख

U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि 

HomePhotos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी नहीं ये बल्लेबाज है टॉपर

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 55 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. इस तूफानी शतक के बाद भी वैभव सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. आइए जानते हैं कि अंडर-10 वर्ल्ड कप में किन बल्लेबाजों ने सबसे तेज शतक लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 06, 2026, 04:44 PM IST

1.विल मलाजजुक

विल मलाजजुक
1

ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजजुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 2026 में ही जापान के खिलाफ 51 गेंदों में शतक लगाया है. 
 

2.वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी
2

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ही 55 गेंदों में शतक ठोका है. 
 

3.कासिम अकरम

कासिम अकरम
3

पाकिस्तान के कासिम अकरम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.
 

4.बेन मेयस

बेन मेयस
4

इंग्लैंड के बेन मेयस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 65 गेंदों में शतक लगाया है. 
 

5.राज बावा

राज बावा
5

भारत के राज बावा ने उगांडा के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में 69 गेंदों में शतक ठोका था और लिस्ट में आखिरी स्थान पर विराजमान हो गए हैं. 
 

