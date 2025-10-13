Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 13, 2025, 04:02 PM IST
1.हनीफ मोहम्मद
पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1958 में फॉलो-ऑन खेलते हुए 337 रनों की पारी खेली थी.
2.वीवीएस लक्ष्मण
भारत के वीवीएस लक्ष्मण ने फॉलो-ऑन खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 में 281 रनों की पारी खेली थी. टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया था.
3.गैरी कर्स्टन
साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने फॉलो-ऑन खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 1999 में 275 रनों की पारी खेल दी थी.
4.सलीम मलिक
पाकिस्तान के सलीम मलिक ने फॉलो-ऑन खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में 237 रन बना डाले थे.
5.एंडी फ्लावर
जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने भारत के खिलाफ 2000 में फॉलो-ऑन खेलते हुए नाबाद 232 रनों की पारी खेली थी.