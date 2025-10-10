FacebookTwitterYoutubeInstagram
Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

क्रिकेट

Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट के पहले दिन शानदार शतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही जायसवाल 24 साल के पूरे होने से पहले ही टेस्ट में 7 शतक ठोक दिए हैं. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि अब तक कितने बल्लेबाजों ने टेस्ट में 24 साल के होने से पहले 7 या उससे अधिक शतक लगाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 03:22 PM IST

1.डॉन ब्रैडमैन

डॉन ब्रैडमैन
1

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने 24 साल के होनेसे पहले 12 शतक ठोक दिए थे. हालांकि ब्रैडमैन 12 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. 
 

2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 24 साल के होने से पहले 11 शतक ठोक दिए थे.
 

3.गैरी सोबर्स

गैरी सोबर्स
3

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गैरी सोबर्स का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 24 साल के होने से पहले 9 शतक लगाए थे. हालांकि लिस्ट में केवल तीन ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 से ज्यादा शतक ठोके हैं. 
 

4.जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद
4

पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 24 साल की उम्र होने से पहले कुल 7 शतक अपने नाम किए थे. 
 

5.ग्रीम स्मिथ

ग्रीम स्मिथ
5

साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 24 साल की उम्र होने से पहले ही 7 शतक जड़ दिए थे. 
 

6.एलेस्टेयर कुक

एलेस्टेयर कुक
6

इंग्लैंड के एलेस्टेयर कुक ने 24 साल के होने से पहले 7 सेंचुरी लगाई थी. 
 

7.केन विलियमसन

केन विलियमसन
7

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने 24 साल की उम्र से पहले 7 शतक जड़ दिए थे. 
 

8.यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल
8

भारतीय युवा बल्लेबाज ने 24 साल के पूरे नहीं हुए है और उन्होंने 7 शतक ठोक दिया है और इस क्लब में शामिल हो गए हैं. 
 

