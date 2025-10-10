Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

3 . गैरी सोबर्स

3

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गैरी सोबर्स का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 24 साल के होने से पहले 9 शतक लगाए थे. हालांकि लिस्ट में केवल तीन ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 से ज्यादा शतक ठोके हैं.

