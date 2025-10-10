कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'
Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
IPL 2026 Auction: कब और कहां होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन? टीमों को इस दिन सौंपनी होगी खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
क्या काम करती हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें इस बार के Nobel Peace Prize के लिए चुना गया है
काबुल में भारत ने दूतावास खोलने का किया ऐलान, जयशंकर-मुत्ताकी की मुलाकात के बाद बड़ा फैसला
पंजाबी एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन की 41 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, जानें अटैक से पहले शरीर में दिखने वाले लक्षण
8th Pay Commission देगा कर्मचारियों को बड़ी राहत, सैलरी में हो जाएगी इतने की वृद्धि...
Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश
China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 03:22 PM IST
1.डॉन ब्रैडमैन
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने 24 साल के होनेसे पहले 12 शतक ठोक दिए थे. हालांकि ब्रैडमैन 12 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.
2.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 24 साल के होने से पहले 11 शतक ठोक दिए थे.
3.गैरी सोबर्स
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज गैरी सोबर्स का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 24 साल के होने से पहले 9 शतक लगाए थे. हालांकि लिस्ट में केवल तीन ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 7 से ज्यादा शतक ठोके हैं.
4.जावेद मियांदाद
पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 24 साल की उम्र होने से पहले कुल 7 शतक अपने नाम किए थे.
5.ग्रीम स्मिथ
साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 24 साल की उम्र होने से पहले ही 7 शतक जड़ दिए थे.
6.एलेस्टेयर कुक
इंग्लैंड के एलेस्टेयर कुक ने 24 साल के होने से पहले 7 सेंचुरी लगाई थी.
7.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने 24 साल की उम्र से पहले 7 शतक जड़ दिए थे.
8.यशस्वी जायसवाल
भारतीय युवा बल्लेबाज ने 24 साल के पूरे नहीं हुए है और उन्होंने 7 शतक ठोक दिया है और इस क्लब में शामिल हो गए हैं.