T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 05, 2026, 04:31 PM IST
1.फिन एलन
न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में 33 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली. इस लिस्ट में एलन शतक लगाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं.
2.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी.
3.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 89 रनों की पारी खेली थी.
4.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के स्टार ओपनर एलेक्स हेल्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 86 रनों की पारी खेली थी.
5.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रनों की शानदार पारी खेली थी.