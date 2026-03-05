FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने तूफानी शतक ठोक दिया. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी किन बल्लेबाजों ने खेली है. आप यगहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 05, 2026, 04:31 PM IST

1.फिन एलन

फिन एलन
1

न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में 33 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली. इस लिस्ट में एलन शतक लगाने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. 
 

2.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
2

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 89 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.एलेक्स हेल्स

एलेक्स हेल्स
4

इंग्लैंड के स्टार ओपनर एलेक्स हेल्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 86 रनों की पारी खेली थी. 
 

5.केन विलियमसन

केन विलियमसन
5

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रनों की शानदार पारी खेली थी. 
 

