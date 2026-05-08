IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

1 . केएल राहुल

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दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 48 चौके ठोके हैं.

