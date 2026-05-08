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IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

आईपीएल 2026 में 50 से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं और टूर्नामेंट तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2026 में अब तक किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | May 08, 2026, 08:00 PM IST

1.केएल राहुल

केएल राहुल
1

दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 48 चौके ठोके हैं. 
 

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2.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
2

सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 43 चौके जड़े हैं. 
 

3.संजू सैमसन

संजू सैमसन
3

चेन्नई सुपर किंग्स के संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 की 10 पारियों की 42 चौके लगाए हैं. 
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 की 10 पारियों में 42 चौके जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.ईशान किशन

ईशान किशन
5

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने आईपीएल 2026 की 11 पारियों में 41 चौके ठोके हैं. 
 

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