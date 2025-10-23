Womens ODI में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज, इस भारतीय खिलाड़ी का लिस्ट में दबदबा

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम
भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम
हर दिन एक जंग है... Depression के साथ जीना कैसा होता है? Ukrainian Actress ने वीडियो के जरिए दिखाया सच
IND-W vs NZ-W: मंधाना के बाद प्रतिका ने ठोका शतक, दोनों बल्लेबाजों ने बनाया अद्भुत रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दूसरी जोड़ी
अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल
वेदांत वर्मा की प्रशांत किशोर से मुलाकात ने बढ़ाया सस्पेंस, क्या बदलेगा कुम्हरार का सियासी समीकरण?
क्या होता है कार्बाइड गन जिससे दीवाली पर 14 बच्चों की आंख की रोशनी चली गई, 150 से ज्यादा घायल
कम बजट में Air-Purifier के साथ आती हैं ये धासू कारें, भारी ट्रैफिक-प्रदूषण में भी क्लीन हवा का मिलेगा मजा
Chhath Puja 2025: इस दिन है छठ पूजा, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
भारत में फ्लाइट्स में बैन होंगे पावर बैंक, बड़ा फैसला लेने की फिराक में है DGCA
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 04:26 PM IST
1.स्मृति मंधाना
भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने इस साल यानी 2025 में अब तक 31 छक्के लगा दिए हैं.
2.लिजेल ली
साउथ अफ्रीका की लिजेल ली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2017 में कुल 28 छक्के ठोके थे.
3.डिएंड्रा डॉटिन
वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन ने 2013 में 21 छक्के लगाए थे और वो तीसरे स्थान पर हैं.
4.क्लो ट्रायॉन
साउथ अफ्रीका के क्लो ट्रायॉन का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 2017 में ही 21 छक्के लगाए थे.
5.चमारी अथापत्थु
श्रीलंका के चमारी अथापत्थु ने 2023 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 21 छक्के लगाए थे और वो 5वें स्थान पर हैं.