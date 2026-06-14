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ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

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ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस पारी के साथ उन्होंने वनडे में 3000 रन बना लिए हैं और सबसे तेज 3000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पछाड़ दिया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 14, 2026, 07:21 PM IST

1.हाशिम अमला

हाशिम अमला
1

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने वनडे में 57 पारियों में 3000 रन बनाए थे. 
 

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2.शुभमन गिल

शुभमन गिल
2

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने वनडे में सिर्प 62 पारियों में 3000 रन पूरे कर लिए हैं. हालांकि, विराट ने 75 पारियों में ये कारनामा किया है. 
 

3.शाई होप

शाई होप
3

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शाई होप ने वनडे क्रिकेट में 67 पारियों में ही 3000 रन पूरे किए थे. 
 

4.फखर जमन

फखर जमन
4

पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमन ने वनडे क्रिकेट की 67 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे. 
 

TRENDING NOW

5.इमाम उल हक

इमाम उल हक
5

पाकिस्तान के स्टार ओपनर इमाम उल हक ने वनडे क्रिकेट की 67 पारियों में ही 3000 रन पूरे किए थे.
(ALL Photo: ESPN)

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