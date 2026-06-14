ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

2 . शुभमन गिल

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भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने वनडे में सिर्प 62 पारियों में 3000 रन पूरे कर लिए हैं. हालांकि, विराट ने 75 पारियों में ये कारनामा किया है.

